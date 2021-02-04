Лондон, 4 февраля, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В Великобритании стартовали клинические испытания вакцин против COVID-19 по смешиваемости и сочетаемости. Как сообщили в правительстве Соединённого Королевства 4 февраля, на проведение инновационного исследования из бюджета будет направлено 7 миллионов фунтов стерлингов.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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«Это чрезвычайно важное клиническое исследование, которое предоставит нам более важные доказательства безопасности этих вакцин при их использовании различными способами», — прокомментировал министр по контролю программы вакцинации от COVID-19 Надхим Захави.

Так, уже в феврале планируется начать набор группы из 800 добровольцев в возрасте старше 50 лет. Для исследования будут использованы вакцины, разработанные Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, а также американской Pfizer.

«Если исследование покажет многообещающие результаты, то правительство может рассмотреть вопрос о пересмотре подхода к режиму вакцинации, если это необходимо», — добавили в правительстве.

При этом подчеркивается, что это произойдёт только в том случае, если будет доказано, что это безопасно и такой подход рекомендует Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI).

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Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании для вакцинации населения против коронавирусной инфекции откроются семь крупных центров. Британское правительство предполагает, что эта мера позволит ускорить процесс вакцинации, а следовательно, и выработку иммунитета у граждан страны. К настоящему времени в Соединенном Королевстве прививают около 200 тысяч человек ежедневно.