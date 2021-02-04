Москва, 4 февраля, 2021, 11:05 — ИА Регнум. За последние сутки в России выявили 16 714 случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 февраля сообщили в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Среди регионов первое место вернула Москва (2095 случаев), далее следуют Санкт-Петербург (1571) и Подмосковье (831). За сутки полностью выздоровели от COVID-19 24 546 человек, умер 521 пациент.

Всего в РФ с начала пандемии выявили 3 917 918 носителей коронавируса.