Санкт-Петербург, 4 февраля, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге врачи городской больницы Святого Великомученика Георгия спасли пациента с тяжелым течением COVID-19 после клинической смерти, продолжавшейся более 40 минут. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

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Пациент поступил в больницу 10 января с полисегментарной ковидной пневмонией. А уже на следующий день у больного развилась массивная тромбоэмболия легочной артерии, сопровождавшаяся клинической смертью продолжительностью более 40 минут.

«Усилия реанимационной бригады ОРИТ кардиологического профиля увенчались успехом, была восстановлена эффективная сердечная деятельность. Пациент оставался на ИВЛ», — уточнили в ведомстве.

16 января пациента сняли с ИВЛ и продолжили его лечение на неинвазивной искусственной вентиляции легких (через маску без интубации или трахеотомии, — прим. ред.), а 19 января перевели в лечебное терапевтическое отделение.

«Пациент не помнит, как всё произошло, когда врачи рассказали ему, насколько близок он был к смерти, поначалу не поверил», — уточнили в ведомстве.

В настоящий момент пациент выписан на амбулаторное лечение. Его жизни уже ничего не угрожает.

Добавим, что в среднем с момента прекращения дыхания и сердцебиения (клиническая смерть) до наступления биологической смерти проходит около 4−6 минут. Однако под действием лекарственных средств, если пациент уже находится в реанимации, продолжительность этого периода значительно удлиняется, и это дает шанс на спасение человека усилиями врачей.