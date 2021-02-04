Москва, 4 февраля, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Наиболее востребованный мессенджер среди жителей России — WhatsАpp, им пользуются 73% опрошенных. Также популярен мессенджер «ВКонтакте» (38%), Viber (26%) и Telegram (18%,) приводит данные исследования ВЦИОМ.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Социальные сети

Молодые люди в возрасте 18−24 лет чаще переписываются «ВКонтакте» (76%), в Instagram (37%) и Telegram (34%). Респонденты 25−34 предпочитают WhatsApp (84%) и «ВКонтакте» (52%), люди старше 60 лет — WhatsApp (59%) и «Одноклассники» (32%).

Для общения с помощью видеозвонков граждане чаще всего выбирают WhatsApp (70%), Viber (20%) и Skype (13%). Очень редко для видеозвонков пользуются Facebook (1%).

Телефонный опрос проведен 28 января 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, самые популярные способы общения жителей России — разговоры по мобильному телефону, онлайн-переписка и личные встречи.

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