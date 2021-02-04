Вашингтон, 4 февраля, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Возможности введения односторонних санкций против России почти исчерпаны, это понимают ключевые помощники президента США Джо Байдена. Об этом говорится в статье, опубликованной 3 февраля в газете The New York Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Новая американская администрация ранее критиковала происходящее в России и Мьянме, указано в публикации. В обоих случаях Байден давал понять, что Вашингтон отреагирует санкциями — излюбленным инструментом, который применяют чрезмерно.

По словам одного из помощников Байдена, его коллеги признавали, что США «в значительной мере израсходовали ресурс санкций» по отношению к России. Имя этого помощника издание не называет.

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Авторы статьи отмечают, что Байдену будет трудно выполнить своё обещание о введении санкций, так как за годы от них накопилась усталость, которая усилилась в период президентства Дональда Трампа. Кроме того, американское влияние ослабело.

Санкции США в последние годы оказались менее грозными. Вашингтон не раз вводил ограничения против России, Китая и Ирана, но не сумел добиться желаемого. Так, бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер заявил о «ловушке» для США, которые считали санкции «простым ответом на любую проблему».

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля заявила, что США не нужны конкретные поводы для санкций, они их «всегда найдут и придумают».

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