Ереван, 4 февраля, 2021, 07:24 — ИА Регнум. Переговоры с Россией по поводу приобретения у нее вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» ведут власти Армении. Об этом заявила глава армянского минздрава Анаит Аванесян, 3 февраля сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Свое заявление министр сделала в ходе встречи с российским послом в Ереване Сергеем Копыркиным. Аванесян отметила, что минздрав Армении заключил соглашение о сотрудничестве в рамках механизма COVAX и готов закупить препарат с помощью этой инициативы.

Глава министерства также выразила благодарность России за оказание республике регулярной помощи в борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля Армения зарегистрировала вакцину «Спутник V».