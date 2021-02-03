Берлин, 4 февраля, 2021, 00:59 — ИА Регнум. Германия не исключает начала производства российской вакцины против коронавирусной инфекции на территории Евросоюза, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан в ходе пресс-конференции.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

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«Мы также готовы поддержать производство препарата, который пока не сертифицирован в Европе», — заявил он.

Шпан подчеркнул, что с оптимизмом смотрит на возможность использования российской вакцины «Спутник V» в Европе. Он добавил, что любой препарат, показавший свою безопасность и эффективность, должен быть использован для вакцинации. По словам Шпана, эффективность российской вакцины уже изучают регулирующие органы Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что располагает «хорошими данными» по российской вакцине против COVID-19. Она не исключила использование российского препарата в ФРГ для того, чтобы как можно скорее закончить процесс вакцинации населения.