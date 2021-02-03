Москва, 3 февраля, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Ношение защитных масок и социальная дистанция будут важны и после снижения распространения коронавируса и отмены ограничительных мер. Такое мнение высказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

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Она отметила необходимость сохранять осторожность и доиться снижения числа инфицированных «практически до нуля или до очень низкого уровня».

«Но и при этом уровне не надо расслабляться. Это значит, что масочный режим, социальная дистанция будут очень важны», — сказала представитель ВОЗ.

Согласно последним данным оперативного штаба, в России выявлено уже более 3,9 млн случаев заражения коронавирусом, скончались 75 684 пациента с COVID-19, излечились и были выписаны более 3,3 млн человек.