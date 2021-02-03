Ростов-на-Дону, 3 февраля, 2021, 22:52 — ИА Регнум. Из бюджета Ростовской области более 25 млн рублей выделено на покупку медицинского оборудования, которое получат больницы и поликлиники. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 3 февраля.

Donland.ru Палата центральной больницы Целинского района Ростовской области для лечения пациентов с COVID -19

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Более 20,5 млн рублей будет направлено на приобретение аппаратов искусственной вентиляции лёгких, рентгеновского переносного аппарата и другого оборудования для ЦРБ Аксайского района. На базе лечебного учреждения в январе было развёрнуто 50 ковидных коек.

Немногим менее 5 млн рублей предназначены на необходимые для диагностики на коронавирус оборудование и расходные материалы. Их получат шахтинские поликлиники и больницы.