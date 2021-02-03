Женева, Швейцария, 3 февраля, 2021, 21:25 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 403 263 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 12 120 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 3 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно последним данным, коронавирус был выявлен уже у 103 362 039 человек во всём мире, число подтверждённых летальных случаев достигло 2 244 713.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 349 263 случаях инфицирования и 9423 умерших пациентах с COVID-19 за сутки.