Санкт-Петербург, 3 февраля, 2021, 20:01 — ИА Регнум. В Петербурге по решению суда 3 февраля водворён под стражу в СИЗО второй участник нападения на полицейских 31 января на Сенной площади Петербурга, в результате чего один из правоохранителей был вынужден достать из кобуры табельный пистолет. Мужчина обвиняется в применении не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

По данным Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, в ходе рассмотрения ходатайства о мере пресечения в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга была оглашена версия следствия, согласно которой Артём Попов, участвуя в несанкционированном митинге и достоверно зная, что перед ним находится представитель власти — полицейский-водитель отдельного батальона ППСП УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга — умышленно толкнул полицейского двумя руками в область спины, чем причинил потерпевшему физическую боль и моральный вред.

Попов признал свою вину, ему уже предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ, по которой ему грозит до пяти лет лишения свободы. Он будет содержаться в СИЗО как минимум по 31 марта 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга своим решением заключил под стражу Кирилла Богданова, обвиняемого в нападении сразу на двоих сотрудников полиции на Сенной площади 31 января. Свою вину он тоже признал и извинился перед полицейскими.