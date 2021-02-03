Улан-Батор, 3 февраля, 2021, 19:30 — ИА Регнум. В Улан-Баторе введут карантин накануне праздника Цагаан сар с 11 февраля до 23 февраля. Такое решение было вынесено на заседании государственной чрезвычайной комиссии.

Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ ИА REGNUM Пустая улица Улан-Батора

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"Мы решили ввести режим всеобщей готовности в праздничные дни чтобы … обеспечить безопасность населения. Призываем всех защитить пожилых людей, которые входят в группу риска», — заявил вице-премьер, председатель государственной чрезвычайной комиссии Сайнбуянгийн Амарсайхан.

В этом году монголы будут отмечать Цагаан сар (Новый год по лунному календарю) 12 февраля. Этот праздник длится как минимум пять дней, в эти дни монголы выезжают в другие города и населенные пункты, чтобы поздравить старших. В этом году массово праздновать Цагаан сар запрещено. Из-за опасения того, что люди по традиции будут гостить друг у друга, власти решили ввести карантин с предновогоднего дня «Битуун».

Во время действия карантина власти планируют протестировать все семьи в Улан-Баторе, сделав 42 000 тестов за один день.

С 12 февраля до 23 февраля планируется разрешить деятельность больниц, аптек, продовольственных магазинов, похоронных агентств. В эти же дни полностью остановят движение общественного транспорта .

Отметим, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Монголии достигло 1859. За минувшие сутки обнаружили 27 случаев инфицирования, таким образом, число внутренних случаев достигло 1350. На сегодняшний день город Улан-Батор является очагом заражения, здесь зафиксировано 1024 случая COVID-19.