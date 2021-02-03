Москва, 3 февраля, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Настоящие специалисты и иностранные фирмы изначально непредвзято относились к вакцинам, разрабатываемым в России. Об этом 3 февраля заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Николай Говорин («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».

Вакцина «Спутник V»

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"Ещё до публикации исследования в журнале The Lancet, уже некоторые специалисты, фирмы, которые занимаются производством новых лекарственных препаратов, уже к нам обращались уже после первых фаз исследований, понимая и зная наши возможности — с целью использования в том числе «Спутник V» в совместном производстве, совместной (разработке) вакцины», — заявил Говорин.

«Это тоже свидетельствует о том, что настоящие эксперты, не политики, которые пытаются на чём-то пиариться, а именно те люди, которые занимаются производством новых лекарственных препаратов, производства вакцин — они к нам обращались ещё давно. Тогда, когда эти результаты клинических исследований ещё не были опубликованы», — указал он.

Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы испытаний вакцины «Спутник V». По результатам исследований, эффективность вакцины составила 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет — 91,8%. Из 19 тыс. 866 добровольцев, получивших вакцину в ходе испытаний, заразились инфекцией всего 78. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан ранее уже допустил возможность производства на территории Германии российской вакцины «Спутник V».