Санкт-Петербург, 3 февраля, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Благотворительный фонд «Точка опоры» рассказывает о том, какие взаимообогащающие формы может принимать благотворительность сегодня.

Благотворительный фонд «Точка опоры» Благотворительный фонд «Точка опоры»

2020 год озадачил всех, и в этой непростой ситуации ценнее становятся нестандартные и взаимовыгодные формы сотрудничества фондов и благотворителей, выходящие за рамки исключительно денежных пожертвований. БФ «Точка опоры» делится опытом о челленджах, мотивирующих лекциях, pro bono, и других нестандартных способах сотрудничества некоммерческой организации и бизнеса.

Международная компания Exactpro, которая занимается тестированием и разработкой программного обеспечения, летом 2020 года запустила челлендж в социальных сетях, объединивший участников из России, Грузии, США и Великобритании. За публикацию каждого фото тренировки с фирменным гаджетом компания переводила деньги в поддержку фонда. За 2 недели было опубликовано 380 фотографий, и Exactpro перевел фонду «Точка опоры» 90 000 рублей. С помощью этих средств удалось приобрести воланы для петербургской сборной по парабадминтону.

Благотворительный фонд «Точка опоры» Сборная по парабадминтону смогла закупить воланы

EPAM, ведущий мировой поставщик услуг по разработке ПО, традиционно проводит Добродекабрь — серию корпоративных мероприятий с добровольными пожертвованиями, все средства от которого поступают в благотворительные фонды. Фонд взял на себя организацию онлайн-лекции для подростков «На пределе», которую провел Сергей Александров, единственный в России горнолыжник, выступающий на протезах, участник Паралимпиады 2018. Пожертвования в рамках проекта помогли частично оплатить приобретение волейбольных мячей для петербургской команды по волейболу сидя.

Благотворительный фонд «Точка опоры» Петербургская команда по волейболу сидя

Pro bono — профессиональная, а не денежная помощь — также очень важна для НКО, так как собственные ресурсы ограничены. Польская компания Passport Photo Online (фотобудки, разработка сайтов и онлайн приложений для редактирования фотографий) силами своих сотрудников подготовила перевод на английский язык нескольких серий YouTube-канала фонда «Вдох Вдох». Английские субтитры позволяют расширить аудиторию канала — посмотреть мотивирующие истории наших паралимпийцев смогут зрители по всему миру.

Благотворительный фонд «Точка опоры» Видео фонда «Вдох вдох» стали доступны с английскими субтитрами

Благотворительность — это уже давно не только пожертвования больших сумм, которые под силу в основном крупным компаниям. Помощь может быть взаимовыгодным сотрудничеством бизнеса и некоммерческого сектора, способным повысить лояльность сотрудников или клиентов. Меняющийся современный мир убедительно доказывает, что стереотипы пора оставлять позади, а точками опоры на сегодняшний день становятся гибкость, мобильность, синергия и партнерские отношения.