Санкт-Петербург, 3 февраля, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Единой России» Андрей Анохин считает председателя собрания и секретаря регионального отделения ЕР Вячеслава Макарова «врагом парламентаризма». Об этом Анохин заявил на пленарном заседании 3 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательно собрание Санкт-Петербурга

Расслышать эти суровые слова было тяжело, так как к этому моменту Макаров уже выключил своему однопартийцу микрофон.

По мнению Анохина, социальная напряженность и политические акции на улицах являются следствием «недоработки чиновников и депутатов», в том числе региональных, а «вектор на обновление очень важен».

Анохин заметил, что два его законопроекта, которые он внёс больше года назад — федеральные инициативы о потребительских кредитах и займах, — не только отказывались обсуждать на пленарных заседаниях всё это время, но теперь, 3 февраля, ещё и собираются снять с регистрации.

«Вместо того, чтобы обсуждать острую проблему закредитованности, сказать, в чём я не прав, вы просто берёте и снимаете, чтобы не было обсуждений. Такая политика в парламенте ведет к обострению в обществе, именно такая политика: вместо диалога, возможности контраргументов, вы берёте и аппаратно хотите законы снять, чтобы о них не говорили и Анохин не выходил», — сказал депутат.

Затем он переключился на личность самого Вячеслава Макарова, и тот сразу выключил Анохину микрофон. Тем не менее единоросс заявил, что сожалеет, что ранее поддерживал Макарова и проголосовал за его кандидатуру на пост председателя городского парламента.

«Я считаю, что вы враг парламентаризма в Петербурге. Я ошибся, что отдал за вас голос, это была моя ошибка. Вы уничтожили и уничтожаете Законодательное собрание Санкт-Петербурга», — заключил Анохин.

Заметим, Андрей Анохин изначально попал в городской парламент V созыва в 2011 году от партии «Справедливая Россия», но последовательно нарушал решения фракции и голосовал вместе с единороссами, чем, наряду с ЛДПР, позволял «Единой России», у которой в том созыве не было большинства (всего 20 депутатов из 50), блокировать оппозиционные инициативы и продвигать свои. За это в 2012 году Анохина из рядов «эсеров» исключили. Он перешел в «Единую Россию», от которой и переизбрался в VI созыв Закса в 2016 году. В конце 2019 года его исключили из регионального политсовета ЕР.