Москва, 3 февраля, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Внутренний валютный рынок переведит дух после вечерних продаж 2 февраля. Внутридневное укрепление национальной валюты к концу дня было нивелировано, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Однако сегодня, 3 февраля, по крайней мере в первой половине дня стоит ожидать новых попыток оттеснить евро и доллар с максимальных уровней с начала года. Этому будет способствовать фундаментальная недооценка рубля относительно высоких цен на нефть.

В начале дня не исключены покупки валюты «на эмоциях», однако они вряд ли получат подкрепление. В течение следует ожидать колебаний в целом в диапазонах предыдущего дня — 75,40−76,40 руб. и 91,00−92,00 руб. соответственно.

Большинство участников займет выжидательную позицию до четверга, когда Джо Байден представит в Госдепартаменте новую концепцию внешней политики. Его пресс-секретарь Джен Псаки отметила, что варианты будущих действий в отношении России включают в себя санкции.

В целом на финансовых рынках сохраняются умеренно-позитивные настроения. Цены на нефть марки Brent в преддверии сегодняшнего заседания мониторингового комитета ОПЕК и отчета минэнерго США в 18:30 мск по запасам выросли до $58.

Фондовый рынок США приблизился к рекордам после того, как демократы подали сигнал, что могут без поддержки принять законопроект о поддержке экономики в $1,9 трлн (ранее пошли слухи о том, что эта цифра в итоге может оказаться фактически втрое). Политические обозреватели отмечают, что такой ход в отсутствие поддержки республиканцев может существенно усложнить законотворческий процесс в будущем.

Многие игроки возьмут паузу до пятницы до публикации отчета по занятости от минтруда США за январь, а также будут следить за развитием интриги в отношении пакета стимулов и делать оценки вступившему в активную фазу сезону квартальных отчетностей в США.

Степень влияния пандемии коронавируса смягчается, несмотря на сохранение рисков от новых штаммов и проблемах с дистрибуцией вакцин. В США число привившихся превысило число инфицированных, наметился тренд на спад числа выявления новых случаев», — пояснил эксперт.

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