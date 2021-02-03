Москва, 3 февраля, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Департамент культуры Москвы не собирается продлевать контракт с худруком театра «Гоголь-центр». Об этом 3 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Col. Hans Landa Кирилл Серебренников

Согласно информации, заканчивающийся в конце февраля контракт с Серебренниковым продлевать не будут.

По данным агентства, Серебренников подтвердил, что контракт заканчивается в конце февраля, однако в целом комментировать ситуацию не стал.

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В 2020 году Мещанский суд Москвы признал Серебренникова виновным по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») по делу «Седьмой студии», приговорив к условному сроку.

Кирилл Серебренников являлся участником ряда протестных акций, защитником прав ЛГБТ и противником закона о запрете усыновления детей иностранцами.