Санкт-Петербург, 3 февраля, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Народный артист РСФСР Михаил Боярский, его жена, художественный руководитель Театра имени Ленсовета Лариса Луппиан и их сын, депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Боярский сделали прививку от коронавирусной инфекции отечественной вакциной «Спутник V». Об этом Сергей Боярский рассказал своим подписчикам в соцсети.

Дарья Драй ИА REGNUM Медсестра во время вакцинации от коронавируса вакциной «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V")

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Политик, не болевший COVID-19, сделал себе прививку в Москве, где работает.

«После первой дозы было лёгкое недомогание в течение 48 часов, сонливость, слабость, температура до 37,5 по вечерам, но работать это не мешало, просто пропустил пару спортивных тренировок, потом всё как рукой сняло. Вторую дозу, через 21 день после первой, перенёс вообще без симптомов», — рассказал Сергей Боярский.

Через три недели после второй дозы он сделал анализ крови на антитела, значение которых оказалось «практически максимальное из возможных», что говорит о выработке иммунитета на коронавирус и защите от болезни.

«Мои родители тоже недавно привились «Спутником V» в Петербурге, на обе дозы вакцины никакой реакции не было вообще, самочувствие хорошее, результатов по антителам ещё нет», — поделился Сергей Боярский.

Он добавил, что собирается делать тест на антитела каждый квартал, «чтобы наблюдать за динамикой».

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что коронавирусом переболела треть депутатов Госдумы, три парламентария умерли.