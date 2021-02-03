Москва, 3 февраля, 2021, 05:58 — ИА Регнум. Росавиация начала приём заявок от авиакомпаний для выделения субсидий из федерального бюджета на перевозку дальневосточников в Москву и обратно по льготным тарифам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская авиация

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Окончание подачи заявок — 3 февраля в 18:00 (МСК).

«В отношении одного субсидируемого маршрута осуществляется отбор только одной авиакомпании. При отборе в первую очередь рассматриваются заявки организаций, владеющих наибольшим количеством воздушных судов, произведенных на территории РФ после 1 января 2009 года», — пояснили в Росавиации.

Как сообщало ИА REGNUM, все жители Дальнего Востока смогут приобретать билеты на авиарейсы, которые субсидируются государством. Соответствующее постановление подписал 2 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин.