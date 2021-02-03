Бейрут, 3 февраля, 2021, 03:09 — ИА Регнум. В небе над столицей Ливана Бейрутом 2 февраля в течение нескольких часов барражировал беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВВС Израиля и совершали разведывательные полёты израильские истребители. Об этом сообщает телеканал LBC.

IAI Heron в полете

По его данным, самолёты ВВС Израиля на пониженных высотах прошли над южными районами Арамун, Бшамун, Шуэйфат и Хальде. БПЛА также был замечен над южной окраиной Бейрута.

Ранее агентство Al-Watania сообщило, что 2 февраля военные Ливана проинформировали командование Временных сил ООН в Ливане о нарушениях израильской стороной резолюции 1701 Совбеза о режиме прекращения огня на совместной границе — «попрании» Израилем ливанского суверенитета «в воздухе, на суше и на море».

Напомним, что разведывательные полёты над Ливаном Израиль объясняет необходимостью следить за перемещениями боевых подразделений поддерживаемой Ираном шиитской партии «Хезболла».

Как сообщало ИА REGNUM, над южной частью Ливана бойцами сил сопротивления шиитской партии «Хезболла» 1 февраля был сбит беспилотник ВВС Израиля.