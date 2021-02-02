Алжир, 3 февраля, 2021, 02:14 — ИА Регнум. Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории Алжира может начаться через два месяца при наличии сырья. Об этом заявил алжирский министр фармацевтической промышленности Лотфи бен Бахмед 2 февраля в комментарии радиостанции Chaine 1.

Минобороны России Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

Он отметил, что технологическая карта выпуска препарата уже зарегистрирована в стране. Чиновник также подтвердил, что из РФ в Алжир вскоре должны прибыть специалисты, которые изучат возможности местных предприятий. Кроме того, алжирская делегация, в свою очередь, также планируют посетить Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Национального агентства фармацевтической продукции Алжира Камель Мансури заявил, что производство «Спутника V» на территории республики будет начато в течение ближайших недель.