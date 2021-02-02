Москва, 2 февраля, 2021, 22:45 — ИА Регнум. Россия возобновляет приостановленные ранее из-за пандемии COVID-19 международные авиаперелёты из Кемерова и Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщили 2 февраля в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Der.metzger2009 Взлётно-посадочная полоса аэропорта «Елизово». Петропавловск-Камчатский

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"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки штабом принято решение о возобновлении перелетов в иностранные государства из международных аэропортов Кемерова и Петропавловска-Камчатского», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее оперативным штабом было принято решение о возобновлении с 8 февраля рейсов из международных аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.