Париж, 2 февраля, 2021, 22:35 — ИА Регнум. Заместитель главы крайне правой французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил в интервью BFM TV, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» в перспективе может использоваться во Франции.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V)

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"Не нужно быть так ослепленными русофобией, как те люди, которые находятся у власти вот уже несколько лет: якобы раз эта вакцина российская, значит, что она плохая… Не нужно отказываться от работы с российской вакциной», — заявил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 2 февраля, Высшее управление здравоохранением Франции сообщило в своем коммюнике, что вакцина от COVID-19 AstraZeneca не рекомендуется к использованию пожилыми людьми старше 65 лет.