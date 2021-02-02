Минск, 2 февраля, 2021, 22:11 — ИА Регнум. VI «Всебелорусское народное собрание» сторонников Александра Лукашенко необходимо провести в ближайшие недели на высочайшем уровне. Об этом заявил Лукашенко 2 февраля в своей минской резиденции на совещании по вопросам подготовки и проведения ВНС, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.«Это важнейшее событие в жизни страны, и мы обязаны провести на самом высоком уровне», — сказал он.

President.gov.by Совещание по вопросам подготовки и проведения VI Всебелорусского народного собрания

Лукашенко заявил также: «Здесь соберутся люди разных возрастов, профессий и социальных статусов. За ними — тысячи, миллионы белорусских людей, трудовых коллективов. Этих людей избрал народ. Мы должны услышать голос каждого, весь спектр мнений, который есть сегодня в республике, по самым разным вопросам нашей жизни». В совещании приняли участие глава президентской администрации Игорь Сергеенко, управляющий делами президента Виктор Шейман, госсекретарь Совбеза Александр Вольфович, председатель правительства Белоруссии Роман Головченко, председатели Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров.

Напомним, проведение ВНС запланировано на 11−12 февраля. На мероприятие, не имеющее законного статуса, чиновники через кулуарные совещания собирают сторонников Лукашенко для одобрения официального курса и проекта официального плана на пятилетку (2021−2025 годы). При этом участники альтернативных собраний оппозиционного толка преследуются в рамках уголовного процесса.