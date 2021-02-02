Париж, 2 февраля, 2021, 22:15 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон, вслед за МИД Германии, Великобритании и США, призвал власти России «освободить»Алексея Навального, ранее приговоренного к 3,5 года колонии общего режима.

En.kremlin.ru Эммануэль Макрон

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Симоновский районный суд Москвы во вторник, 2 февраля, постановил заменить Навальному условный срок лишения свободы на реальный в рамках дела компании «Ив Роше».

С учётом года пребывания под домашним арестом он проведёт в колонии два с половиной года. Защита Навального пообещала обжаловать сегодняшнее решение суда.