Рим, 2 февраля, 2021, 20:57 — ИА Регнум. По данным навечер вторника, 2 февраля, в Италии умерли 89 344человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на499 (днем ранее— на 329), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Дарья Драй ИА REGNUM

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Число подтвержденных носителей выросло на9660(днем ранее — на7925).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет2 570 608 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены437 765человек — на9824 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 732 763 гражданина (на 30 026 больше, чем днем ранее), что составляет около 1,2% населения Италии.