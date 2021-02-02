Санкт-Петербург, 2 февраля, 2021, 19:22 — ИА Регнум. Мариинская больница в центре Санкт-Петербурга прекратила прием новых инфекционных больных с COVID-19 и подозрением на него. В настоящее время в этом крупном многопрофильном стационаре проводится заключительная дезинфекция перед тем, как больница вернется к работе в штатном режиме.

Дарья Драй ИА REGNUM Мариинская больница

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Возвращение Мариинской больницы к штатной работе связано с улучшением эпидемической ситуации, снижением количества госпитализаций и числа активных больных, сообщили в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19.

По состоянию на 2 февраля в Санкт-Петербурге свободно 4955 коек для больных с коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями. Это составляет 39,5% от общего объема такого коечного фонда (12 538 коек), развернутого в городе.

«Несмотря на сырую погоду, способствующую передаче воздушно-капельных инфекций, и частичное смягчение противоэпидемического режима, тренд на стихание второй волны эпидемии продолжается», — заявили в Межведомственном совете.

Однако, отмечают эксперты, эпидемическая обстановка в Петербурге пока остается напряженной из-за всё ещё большого количества активных больных, новых случаев заболевания и госпитализаций.

Напомним, за 1 февраля в Петербурге зафиксировано 1484 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.