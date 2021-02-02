Москва, 2 февраля, 2021, 17:45 — ИА Регнум. Только Алексей Навальный в России является дважды условно осуждённым, заявила 2 февраля в Симоновском районном суде прокурор Екатерина Фокина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Навальный

Фокина «Хочу напомнить, что Навальный — единственный дважды условно осуждённый человек в Российской Федерации».

Прокурор подчеркнула, что ни к одному российскому гражданину в стране больше не применялось «такого чрезвычайного снисхождения суда».

Прокурор на заседании поддержала ходатайство ФСИН и потребовала отправить Навального в колонию общего режима на три с половиной года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дело Навального сегодня, 2 февраля, рассматривается Симоновским районным судом, выездное заседание проходит в здании Мосгорсуда. Решается вопрос о замене блогеру условного срока на реальный за нарушение им условий условного осуждения.