Лондон, 2 февраля, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила $58 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 2 февраля.

Загрузка нефти в танкер

По состоянию на 17:26 мск на лондонской бирже ICE стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в апреле росла на 3% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигала $58,04 за баррель.

В последний раз цена на нефть данной марки находилась на таком уровне 22 января 2020 года.

Тем временем мартовские фьючерсы на нефть WTI (West Texas Intermediate) подорожали на 3,06% — до $55,19 за баррель, что является максимальным показателем с 24 февраля 2020 года.