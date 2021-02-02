Воронеж, 2 февраля, 2021, 17:15 — ИА Регнум. В Воронежской области 2 февраля подтвержден 371 новый случай заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

(сс) Максим Мишин. mos.ru Анализ на коронавирус

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Всего на территории региона было выявлено 58 тыс. 963 положительных теста.

За весь период наблюдения 52 тыс. 898 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 319 — за последние сутки.

1579 человек скончались.