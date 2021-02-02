Москва, 2 февраля, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Идею объявить Годом математики 2023 год поддержал президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил 2 февраля на встрече с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года» .

(сс) geralt Математика

Владимир Путин «2023 год действительно рассматривается в правительстве как год, который можно объявить Годом математики, и, безусловно, мы это поддержим».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конкурсе «Учитель года», итоги которого подведены сегодня, 2 февраля, на этот раз победил педагог из Ростова-на-Дону, математик Михаил Гуров. Учитель предложил объявить 2023 год в России Годом математики.