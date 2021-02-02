Санкт-Петербург, 2 февраля, 2021, 16:01 — ИА Регнум. В Ленинградской области полностью израсходовали все 10 тыс. доз вакцины «Спутник V», которые в январе были поставлены в регион. Больше вакцины в регионе нет, а сроки поставок новой партии срывались уже дважды. Об этом 2 февраля в эфире «Россия 24» сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Гам-КОВИД-Вак (торговая марка «Спутник V")

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По его словам, в настоящий момент в регионе открыто 29 пунктов вакцинации, подготовлены 20 мобильных бригад. Однако в регионе есть одна проблема — нет вакцины.

«Нам сорвали график получения вакцины на прошлой и текущей неделе. Мы рассчитываем, что начнем ее получать с начала следующей недели», — пояснил Дрозденко.

Он также отметил, что в Ленобласти ситуация с коронавирусом остается напряженной, при этом видны «неплохие тенденции». Например, количество больных на ковидных койках за последний месяц сократилось на 30%.