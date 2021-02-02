В Германии призвали к долгосрочному и мирному сотрудничеству с Россией
Берлин, 2 февраля, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Не стоит увязывать реализацию российского проекта «Северный поток — 2» с ситуацией вокруг российского блогера Алексея Навального. С таким призывом обратился координатор правительства Германии по делам с Россией Йоханн Заатхофф.
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Заатхофф подчеркнул, что важность этого проекта, в том числе, в контексте энергетического поворота ФРГ, отказа от угля и атомной энергии.
Он также призвал подумать о путях сотрудничества с Россией в долгосрочной перспективе.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный министр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот заявил, что Евросоюз должен продолжать вести диалог с Россией, несмотря на имеющиеся разногласия. По его словам, «стена молчания в наших прямых отношениях с Москвой недопустима», Евросоюз стратегически заинтересован в развитии диалога с РФ. Он также выразил уверенность, что многие проблемы международного уровня могут быть решены только при непосредственном сотрудничестве с Россией.