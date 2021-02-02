Москва, 2 февраля, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Рубль сегодня, 2 февраля, нашел повод чуть восстановиться. Доллар на Московской бирже торгуется по 75,75 руб., евро балансирует около 91,14 руб., заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Вероятные рамки движений иностранной валюты на ближайшее время выглядят следующим образом: доллар — 75−76 руб., евро — 90−92 руб. Пока все выглядит вполне логично и закономерно.

У рубля на сегодня есть отличный фактор поддержки — растущая в цене нефть. Здесь больше эмоций, чем фактов, но баррель успел подняться более чем на 2% и пройти к $57,67.

Доллар США на мировом валютном рынке выглядит очень даже устойчиво и укрепляется, поэтому, как только приостановится ралли в нефти, курсы валют тоже выровняются», — считает эксперт.

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