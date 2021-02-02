Москва, 2 февраля, 2021, 15:14 — ИА Регнум. В России возможна новый всплеска заболеваемости COVID-19. Об этом 2 февраля заявил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Фёдор Лисицын в эфире телеканала «Россия 24».

Павел Соболев ИА REGNUM Вход в красную зону

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» — все новости»

"Я очень боюсь, что некоторая волна в России еще возможна и сбить ее может только массовая вакцинная. Это волна связана с потеплением. У нас довольно холодный климат. У нас ещё не наступила классическая весенняя слякоть и влажность воздуха в 70−80%», — сказал Лисицын.

По его мнению, первая волна пандемии показала, что теплый и влажный климат является самым благоприятной средой для распространения коронавируса.

«У нас еще не наступила весна. Это единственная серьезная опасность для России в плане коронавируса, которая может быть предусмотрена», — заявил Лисицын.

Эпидемиолог спрогнозировал, что новую волну COVID-19, если она придёт, следует ожидать в 20-х числах марта или в начале апреля.