Мишустин назначил Романа Новикова временным главой Росавтодора
Москва, 2 февраля, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Заместитель главы Росавтодора Роман Новиков назначен временно исполняющим обязанности руководителя агентства. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован 2 февраля на официальном портале правовой информации.
«Возложить временно исполнение обязанностей руководителя Федерального дорожного агентства на заместителя руководителя этого агентства Новикова Романа Витальевича», — говорится в документе.
Новикова назначили заместителем руководителя Росавтодора 29 августа 2020 года. Ему были поручены вопросы, связанные с капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием, обеспечением сохранности федеральных автодорог, обеспечением безопасности дорожного движения на этих дорогах.
Как сообщало ИА REGNUM, прежний руководитель Росавтодора Андрей Костюк в январе был назначен первым заместителем министра транспорта РФ.