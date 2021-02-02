Москва, 2 февраля, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Заместитель главы Росавтодора Роман Новиков назначен временно исполняющим обязанности руководителя агентства. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован 2 февраля на официальном портале правовой информации.

Rosavtodor.gov.ru Заместитель руководителя Росавтодора Роман Новиков

«Возложить временно исполнение обязанностей руководителя Федерального дорожного агентства на заместителя руководителя этого агентства Новикова Романа Витальевича», — говорится в документе.

Новикова назначили заместителем руководителя Росавтодора 29 августа 2020 года. Ему были поручены вопросы, связанные с капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием, обеспечением сохранности федеральных автодорог, обеспечением безопасности дорожного движения на этих дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, прежний руководитель Росавтодора Андрей Костюк в январе был назначен первым заместителем министра транспорта РФ.