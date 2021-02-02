Москва, 2 февраля, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Блогер Алексей Навальный в ходе судебного заседания заявил судье, что его местом работы является «ИП Навальный», сообщает 2 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Навальный

«ИП Навальный», — ответил блогер на вопрос судьи о месте его работы, не уточнив, каким именно родом предпринимательской деятельности он занимается.

Напомним, ранее УФСИН по Москве обратилось в суд, прося заменить Навальному условный срок реальным наказанием из-за систематических нарушений правил условного заключения. В 2014 году блогера осудили за хищения у компании «Ив Роше». Сегодня, 2 февраля, этот вопрос рассматривает на выездном заседании Симоновский суд столицы.

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