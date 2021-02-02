Париж, 2 февраля, 2021, 14:17 — ИА Регнум. На аукцион Artcurial в Париже выставили кабриолет Bristol 405 Drophead Coupe, выполненный в стиле двухместного тяжёлого истребителя Beaufighter. Снимки с авто размещены на сайте аукционного дома.

Artcurial Кабриолет Bristol 405 Drophead Coupe

Авто изготовлено в 1955 году. Всего были выпущены три таких кабриолета.

Стоит отметить, что производством истребителя Beaufighter занималась фирма Bristol Aeroplane, у которой было и автомобильное подразделение.

Отмечается, что кабриолет был испытан в аэродинамической трубе. В салоне машины автопроизводитель установил приборную панель, имитирующую авиационные приборы в кабине пилота. Что же касается технической начинки, то она была взята у BMW 328. Двухлитровый силовой агрегат также позаимствован у этой модели. При этом его производительность была дофорсирована до 125 «лошадей».

Ожидается, что стартовая цена кабриолета будет составлять от 100 тыс. до 150 тыс. евро (от 9,1 до 13,7 млн рублей).

Ранее стало известно, что аукционная компания Barrett-Jackson (США) выставит на продажу первый серийный электропикап Hummer. В движение авто приводит трехмоторный силовой агрегат e4WD общей производительностью 1000 «лошадей».

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