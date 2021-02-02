Москва, 2 февраля, 2021, 13:39 — ИА Регнум. На сегодняшний день более 33,5% процентов коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19 свободно в России. Об этом в ходе селекторного совещания с российскими регионами заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Иван Шилов ИА REGNUM Больничная палата

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"На сегодняшний день свободно 33,6% специализированного коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией», — сказал Мурашко.

По его словам, освободившиеся от нагрузки койки должны немедленно возвращаться в прежний режим функционирования в виде оказания плановой профильной медпомощи, поскольку это важно для обеспечения её доступности.

Он подчеркнул, что коечный фонд не должен простаивать «в режиме ожидания».