Москва, 2 февраля, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с вдовой первого президента России Бориса Ельцина. Об этом 2 февраля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Наина Ельцина и Владимир Путин

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Официальный представитель Кремля уточнил, что телефонный разговор состоялся накануне, в день рождения Ельцина. По его словам, Путин позвонил Ельциной после посещения Новодевичьего кладбища, где он возложил цветы к могиле политика.

Песков добавил, что в целом беседа была «обычной и человеческой».

«Естественно, они вместе вспомнили Бориса Николаевича, все-таки был день мемориальный», — сказал пресс-секретарь главы государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля первому президенту России Борису Ельцину исполнилось бы 90 лет. В этот день нынешний российский лидер Владимир Путин возложил цветы к могиле политика на Новодевичьем кладбище.

Напомним, Борис Ельцин возглавлял страну с 10 июля 1991 года. 31 декабря 1999 он досрочно сложил с себя полномочия и назначил Владимира Путина исполняющим обязанности главы государства. Ельцин умер 23 апреля 2007 года.