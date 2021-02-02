Санкт-Петербург, 2 февраля, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В Ленинградской области с 3 февраля снимаются все ограничения в связи с коронавирусом в четырех районах региона, находящихся в так называемой «зелёной» зоне. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Правительство Ленинградской области

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Напомним, в настоящий момент в регионе действует система «светофор», согласно которой 17 районов области поделены на три категории — «красная», где обстановка по коронавирусу тяжелая, «желтая» — удовлетворительная и «зелёная» — благополучная.

В настоящий момент наибольшее количество зараженных выявлено в семи крупных районах, расположенных либо на границе с Санкт-Петербургом, либо густонаселенных. В «зелёной» же зоне районов насчитывается всего четыре — Кингисеппский, Волховский, Бокситогорский и Лодейнопольский.

Так, в Кингисеппском районе с начала пандемии заразился 1231 человек, из них выздоровел 1121, умерли 16 жителей. В Волховском районе — 1121 заразился, 983 выздоровели и 33 умерли. В Бокситогорском районе 952 человека были инфицированы, из них на данный момент 755 выздоровели, умерли 17 человек. В Лодейнопольском районе 815 жителей заразились, 700 выздоровели, 12 умерли.

«В «зелёной» зоне Ленобласти с 3 февраля снимаются все ковидны ограничения»,— сообщили в пресс-службе, уточнив, что соответствующее распоряжение дал губернатор региона Александр Дрозденко.

Отметим, по данным федерального оперативного штаба, за прошедшие сутки в Ленобласти выявлено 219 инфицированных, что на три человека больше, чем сутками ранее. Вместе с тем по выздоровлению были выписаны 218 жителей. Также в области за сутки было зарегистрировано еще шесть летальных исходов от COVID-19.

Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 31 136 инфицированных, из них 28 205 человек выздоровели. Умерли 438 человек. Продолжают лечение 2493 человека.

Добавим также, что власти региона постепенно возвращают ковидные койки в систему оказания штатной медицинской помощи. С 29 января в больницах области в общей сложности свернули 544 «коронавирусные» койки: в Сланцах, Тосно, Киришах, Приморске и Волхове. На сегодня для приема пациентов с коронавирусом и пневмонией работает 2613 коек, при этом свободно из них 997 (38,16%).