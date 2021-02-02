Москва, 2 февраля, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Жители Дальнего Востока смогут приобретать билеты на авиарейсы, которые субсидируются государством. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

В списке авиарейсов 21 маршрут — перелёты из дальневосточных населённых пунктов в Москву и Санкт-Петербург и обратно.

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«Это, в частности, маршруты в российскую столицу из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Благовещенска, Мирного, Нерюнгри, Певека, Полярного, Улан-Удэ, Читы, Якутска, а также в Санкт-Петербург из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы и Якутска», — говорится в информации.

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Ранее на субсидирование авиаперелётов в 2021 году было дополнительно выделено 5 млрд рублей. В правительстве ожидают, что сниженными ценами на билеты смогут воспользоваться не менее 450 тыс. человек.

Для льготных категорий — пенсионеров, инвалидов, членов многодетных семей, и жителей Дальнего Востока до 23 лет — было выделено 5,8 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя цена авиаперелёта из аэропорта «Кольцово» (Екатеринбург) упала на треть за год. Средняя цена за билет на авиарейсы в феврале 2021 года составляет 4269 рублей в одну сторону.