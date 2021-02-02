Варшава, 2 февраля, 2021, 09:09 — ИА Регнум. 1 февраля министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время пресс-конференции заявил, что германско-российский газопровод «Северный поток — 2» «расколол Запад». Об этом передает Polskie Radio 24.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток-2»

«Польша всегда выступала против строительства газопровода «Северный поток — 2». Вместе с нами с решительной и твердой позицией проекту противостоят и США. Причем независимо от политической конъюнктуры в России и Восточной Европе. Но Германия, к сожалению, заинтересована в данном проекте. «Северный поток — 2» разделил Запад, как никогда за последние десятилетия», — заявил дипломат.

По его словам, Запад должен быть более един «в борьбе с агрессивной политикой России», в то время как подобные ситуации «демонстрируют России его слабость».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года сенатор-республиканец США Тед Круз, инициатор введения санкций против строительства российско-германского энергетического проекта «Северный поток — 2», заявил, что данный проект «никогда не будет достроен и никогда не будет работать», а «канцлер Ангела Меркель совершила серьезную ошибку», пойдя на его строительство.

«Северный поток — 2» — это строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Его длина составляет более 1200 километров.