Лос-Анджелес, США, 1 февраля, 2021, 23:34 — ИА Регнум. Режиссёр Райан Куглер снимет для потокового сервиса Disney Plus сериал про вымышленную страну Ваканду из комиксов Marvel. Об этом 1 февраля сообщил журнал Variety.

Gage Skidmore Райан Куглер

Этот проект будет реализован в рамках многолетнего контракта между компанией Куглера Proximity Media и The Walt Disney Company. Отмечается, что это будет первое многосерийное шоу, которое кинематографист снимет для онлайн-кинотеатра Disney Plus, за ним последуют другие проекты сериалов.

Напомним, в феврале 2018 года Райан Куглер выпустил на экраны кинокомикс «Чёрная Пантера» с Чедвиком Боузманом в главной роли. Сейчас он работает над проектом сиквела. В декабре 2020 года СМИ со ссылкой на инсайдеров сообщили, что съёмки «Чёрной пантеры 2» могут начаться в июне 2021-го.