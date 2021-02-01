Рогозин назвал недопустимой милитаризацию Луны
Москва, 1 февраля, 2021, 23:23 — ИА Регнум. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин считает неприемлемыми попытки милитаризации лунных исследований. Об этом он заявил 1 февраля в своём микроблоге в Twitter.
«Милитаризация Луны и лунных исследований недопустима», — написал Рогозин.
Таким образом глава Роскосмоса отреагировал на сообщения СМИ о планах США по привлечению военных к защите баз NASA на Луне.
Напомним, ранее сегодня газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Пентагон в будущем может быть задействован в обеспечении защиты баз NASA и операций частных американских компаний по добыче полезных ресурсов на Луне.
Издание отметило, что американские ведомства наращивают сотрудничество между гражданскими и военными проектами в связи с необходимостью противодействия вызовам со стороны России и Китая.