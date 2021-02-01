Вашингтон, 1 февраля, 2021, 22:47 — ИА Регнум. Американские санкции в отношении Мьянмы могут быть возобновлены, сообщили 1 февраля в пресс-службе Белого дома.

Gage Skidmore Джо Байден

Белый дом опубликовал заявление американского президента Джо Байдена о том, что Вашингтон в своё время снял с Мьянмы санкции, потому что она «двигалась в сторону демократии».

Байден «Обращение этого процесса вспять кончится тем, что мы решим, какие у нас есть возможности по санкциям. А потом мы примем надлежащие меры».

Комментируя военный переворот, который произошёл в Мьянме утром сегодня, 1 февраля, президент Штатов осудил задержание законных должностных лиц страны военными. По словам главы США, Мьянма сбилась с демократического пути и встала на путь беззакония.

Он призвал мятежных военных отказаться от поползновений управлять страной. Байден заявил, что военные должны отпустить задержанных и не допускать насилия по отношению к мирным гражданам.

Напомним, введённые США из-за военных действий в Мьянме 1988 г. и режима военной диктатуры 1990 г. санкции были сокращены в 2012 году. Чуть раньше США согласились восстановить дипломатические отношения с этой республикой.