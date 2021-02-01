Москва, 1 февраля, 2021, 21:48 — ИА Регнум. Первые данные Росстата по динамике ВВП в 2020 году указывают на то, что Россия проходит кризис, вызванный пандемией COVID-19, лучше многих других стран. Об этом заявила 1 февраля заместитель министра экономического развития Полина Крючкова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пункт вакцинации от COVID-19 в ТЦ «Город»

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Ранее сегодня Росстат сообщил, что объём ВВП России за минувший год сократился на 3,1%, что оказалось существенно лучше прогнозов Минэкономразвития.

«Несмотря на то, что цифра 3,1% ещё может корректироваться как вверх, так и вниз после анализа поступающих данных, уже очевидно, что Россия прошла 2020 год лучше, чем большинство других крупных экономик», — отметила Крючкова.

Она отметила, что ВВП США за год сократился на 3,5%, ВВП Германии — на 5%, ВВП Франции — на 8,3%.

В Минэкономразвития считают, что ключевую роль в развитии ситуации в России сыграли «оперативно принятые разносторонние меры поддержки граждан и бизнеса» и одновременное смягчение как бюджетной, так и денежно-кредитной политики.

Также, по мнению Крючковой, большое влияние оказала передача ответственности за введение ограничений на уровень регионов, благодаря чему «они действовали тогда и в том объёме, который был необходим, и снимались как только позволяла эпидемиологическая обстановка».

Замминистра также обратила внимание, что во второй половине 2020 года «уровень открытости экономики страны был близким к доковидным показателям». «В свою очередь, большинство предпринимателей сумели адаптироваться к новым условиям и перестроить свою работу», — отметила она.