Санкт-Петербург, 1 февраля, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Петербургский общепит озаботился прививками от коронавируса для своих сотрудников. Об этом сообщил 1 февраля губернатор Северной столицы Александр Беглов. Заявки на централизованную вакцинацию подали многие предприятия из сферы обслуживания, сообщил губернатор, он поблагодарил за такую сознательность их руководителей.

Дарья Драй ИА REGNUM Холодильник с вакциной «Гам-КОВИД-Вак» ("Спутник V")

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"Конечно, вакцинация — дело добровольное. Но если посетитель кафе знает, что персонал в заведении привит от коронавируса, то чувствует себя спокойней», — сказал Беглов в эфире «Радио России. Санкт-Петербург».

В Петербурге развернули около ста прививочных пунктов для желающих, начинают работы четыре маршрута записи: колл-центр поликлиники, единый телефонный номер 122, сайты «Госуслуги» и «Здоровье петербуржца».

«Петербург продолжает бороться с эпидемией, и мы регистрируем снижение числа больных. Что позволяет вернуть к работе три стационара: Мариинскую больницу, несколько отделений в детской больнице имени Филатова и федеральный НИИ имени Поленова. В целом это результат самоотверженного труда наших медиков и общих усилий всех сознательных петербуржцев», — сказал Александр Беглов.

Смольный намерен помочь всем наиболее пострадавшим в пандемию отраслям экономики: учреждениям культуры, спорта, общепита и другим.

Некоторые ограничения уже смягчили, напомнил Беглов: театры и кинотеатры могут продавать до 50% билетов, открылись океанариумы и зоопарк, а ресторанам разрешили работать круглосуточно.