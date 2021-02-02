Москва, 2 февраля, 2021, 07:54 — ИА Регнум. В новой, разворачивающейся прямо на наших глазах серии чрезмерно затянувшегося шоу «Алексей Навальный» сценаристы применяют трюки, которые неплохо работают в коммерческой рекламе. Но помогут ли они против внимательного и непредвзятого анализа происходящего вокруг политического «борца за правду»? Странные моменты в новом явлении Навального комментирует редактор ИА REGNUMЕвгений Цоц.

Иван Шилов ИА REGNUM Протестующий

Предыдущие эпизоды повести о многострадальном Навальном продемонстрировали немало манипулятивных ходов. И «отравление», и «разоблачение отравителей» Навального показали не просто логические неувязки, но и прямую ложь. В этом смысле нынешняя серия, начавшись с фильма о «дворце Путина», не принесла изменений в стратегии кукловодов, стоящих за спиной Навального.

Похоже даже, что в этот раз к правдоподобию «разоблачительных материалов» их изготовители отнеслись спустя рукава, оставив следы, прямо указывающие на исходный английский текст, лежащий в основе как бы предназначенного для русскоязычной аудитории «фильма о дворце». Но такие огрехи, так же как спешный прилет Навального, могут говорить и о позитивных для России аспектах противостояния. Может, враг заторопился, чувствуя, что ситуация ускользает из-под контроля? Читайте статью Евгения Цоца «Глубины грязи: как нас принуждают атаковать Россию».