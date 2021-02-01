Белгород, 1 февраля, 2021, 17:58 — ИА Регнум. До 31 увеличилось количество площадок для проведения массовой вакцинации от COVID-19 в Белгородской области. Прививку можно сделать на территории 14 муниципальных образований, сообщили ИА REGNUM 1 февраля в пресс-службе правительства региона.

Belzdrav.ru Вакцинация от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» – все новости»

Пункты вакцинации работают в четырёх поликлиниках Белгорода, двух медучреждениях Старого Оскола, на базе 12 центральных районных больниц и двух частных учреждений здравоохранения. В общей сложности добровольцев принимают уже на 31 площадке. Заявки на прививку можно оставить в поликлинике по месту жительства, в региональной электронной регистратуре или на сайте Госуслуг.

Прошли двукратную вакцинацию 1775 жителей региона, ещё 14 тыс. 947 человек получили первый компонент. Всего подано 20 тыс, 358 заявок.